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    FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751 | Kärcher

    Red Kärcher RM 751 detergent container with label detailing product information and usage instructions.

    FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751

    Artikelnummer: 6.295-129.0

    Saurer Grundreiniger zur manuellen sowie maschinellen Sanitär- und Bauschlussreinigung. Löst kraftvoll Kalk, kalkhaltige Ablagerungen, Rost, Milch- und Urinstein sowie Zementschleier.