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    FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775 | Kärcher

    Kärcher FloorPro RM 775 container with label detailing product information and usage instructions.

    FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775

    Artikelnummer: 6.295-117.0

    Pulver zur Nasskristallisation kalkhaltiger Böden aus Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein. Die Kristallisation härtet den Boden, erhöht seine Strapazierfähigkeit und sorgt für Hochglanz.