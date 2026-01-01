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    FloorPro Industriereiniger RM 69 | Kärcher

    Blue plastic barrel with a Kärcher RM 69 label, featuring product details and images.

    FloorPro Industriereiniger RM 69

    Artikelnummer: 6.296-051.0

    Kennzeichnungsfreier Industriereiniger zur Entfernung gängiger Öl- und Fettverschmutzungen bei Unterhalts- und Zwischenreinigung von Industrieböden in Logistik- und Produktionsumgebungen.
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