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    FloorPro Industriereiniger RM 69 | Kärcher

    Kärcher FloorPro industrial cleaner bottle with yellow cap, featuring product label and safety symbols.

    FloorPro Industriereiniger RM 69

    Artikelnummer: 6.296-058.0

    Kennzeichnungsfreier Industriereiniger zur Entfernung gängiger Öl- und Fettverschmutzungen bei Unterhalts- und Zwischenreinigung von Industrieböden in Logistik- und Produktionsumgebungen.