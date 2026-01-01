FloorPro Industriereiniger RM 69 | Kärcher

Vielseitig zur Reinigung von Böden und Oberflächen anwendbar überzeugt der FloorPro Industriereiniger RM 69 von Kärcher insbesondere bei der Unterhalts- und Zwischenreinigung üblicher Industrieböden. Dabei ist er sowohl zur manuellen als auch zur Reinigung mit Scheuersaugmaschinen geeignet – die extra schaumarme Rezeptur ermöglicht dazu eine effiziente Nutzung des Tankvolumens des Geräts. Gängige Öl- und Fettverschmutzungen in Logistik- und Produktionsumgebungen beseitigt er effektiv, zurück bleibt lediglich ein angenehmer, frischer Duft. Darüber hinaus ist der leicht alkalische, kennzeichnungsfreie und abscheidefreundliche Fettlöser auch hervorragend auf ableitfähigen ESD-Böden, Fließ- und Zementestrichen sowie mit Epoxidharz vergüteten Flächen einsetzbar. Metall- und lackverarbeitende Betriebe profitieren dazu von der silikonfreien Formulierung.