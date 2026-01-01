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    FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 | Kärcher

    Blue plastic barrel with a Kärcher RM 752 label, featuring product details and images.

    FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752

    Artikelnummer: 6.295-814.0

    Hochalkalischer Industrie-Grundreiniger und Entschichter zum Entfernen hartnäckigster Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen sowie Beschichtungen von alkalibeständigen Böden.