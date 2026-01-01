FloorPro Multi Reiniger RM 756 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-913.0Hochkonzentrierter Unterhaltsreiniger für Böden und Oberflächen. Mit hochnetzender Formulierung für höchste Reinigungsleistung und intensiv frischem Duft.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
12
pH-Wert
9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete