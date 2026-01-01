FloorPro Multi Reiniger RM 756 | Kärcher

Die hochnetzende Formulierung des FloorPro Multi Reinigers RM 756 von Kärcher bietet eine Fülle von Vorteilen bei der genauso gründlichen wie materialschonenden maschinellen oder manuellen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen (ESD-)Böden und Oberflächen. Dank der speziellen Tensidkombination eignet sich das vielseitige Reinigungsmittel besonders auch für hydrophobe Oberflächen, wie beispielsweise PUR-beschichtete Bodenbeläge. Es sorgt dabei nicht nur für eine extra hohe Reinigungsleistung, indem es Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen wirkungsvoll aufnimmt, sondern auch für eine gleichmäßige, streifenfreie und schnelle Trocknung. Für eine effiziente Nutzung des Tankvolumens von Scheuersaugmaschinen ist der FloorPro Multi Reiniger RM 756 schaumarm eingestellt und hinterlässt nach der Reinigung einen angenehmen und lang anhaltenden Duft. Profis in der Gebäudereinigung profitieren dazu von einer hohen Anwendersicherheit des kennzeichnungsfreien Hochkonzentrats.