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    FloorPro Natürlicher Industriereiniger RM 69N | Kärcher

    Kärcher FloorPro RM 69N container with label showing product details and images of plants and a clean floor.

    FloorPro Natürlicher Industriereiniger RM 69N

    Artikelnummer: 6.296-223.0

    Kennzeichnungsfreier Industriereiniger RM 69N aus naturbasierten Inhaltsstoffen zur Unterhalts- und Zwischenreinigung in Logistik und Produktion. Entfernt sicher Öl- und Fettverschmutzungen.