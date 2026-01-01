FloorPro Natürlicher Industriereiniger RM 69N | Kärcher

Der Natürliche Industriereiniger RM 69N besteht zu über 99 Prozent aus naturbasierten Inhaltsstoffen mit Tensiden aus Kokosnuss und Mais, die aus Abfallprodukten der Lebensmittelindustrie gewonnen werden. Er ist frei von Duft- und Farbstoffen sowie Silikonölen und eignet sich somit ideal für metall- und lackverarbeitende Betriebe sowie die Automobilindustrie. RM 69N ist kennzeichnungsfrei und enthält keine Phosphate, Mikroplastik und andere kritischen Inhaltsstoffe. Darüber hinaus ist er kein Gefahrgut und daher kostengünstiger im Versand. Zudem unterliegt der Natürliche Industriereiniger keinen speziellen Lagerbedingungen. Trotz naturbasierter Formulierung erreicht er die starke Reinigungskraft herkömmlicher Reinigungsmittel und entfernt Öl- und Fettverschmutzungen effektiv. Der schaumarme Reiniger nutzt den Schmutzwassertank voll aus und ist mit einer Einsatzkonzentration ab 0,5 Prozent sparsam im Verbrauch. Er eignet sich optimal für die Unterhalts- und Zwischenreinigung von Industrie- und ESD-Böden in Logistikzentren und Produktionsstätten sowie in Supermärkten, Bahnhöfen und Flughäfen. Er lässt sich manuell oder in Scheuersaugmaschinen anwenden und ist ölabscheiderfreundlich.