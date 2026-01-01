FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 | Kärcher

Die FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 von Kärcher ist eine pflegende Polymerdispersion mit hoher Deckkraft, die in nur 2 Durchgängen manuell mit einem Flachmopp oder einem Wischwiesel aufgebracht wird, schnell abtrocknet und im Anschluss sehr gut aufzupolieren ist. Vielseitig auf elastischen Linoleum- und PVC-Böden anwendbar eignet sich das Kombiprodukt sowohl zur Beschichtung und Pflegefilmsanierung als auch als Wischpflege. Unschöne Gehspuren beseitigt es dabei effektiv und zuverlässig. FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 bildet – abhängig vom Bodenbelag – einen gemäß DIN 51131 und DIN EN 13893 rutschhemmenden sowie schmutzabweisenden, abriebfesten und seidenmatten Pflegefilm.