FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-572.0Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Auch Klebebandrückstände sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt.
Gebindegröße (l)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
13
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
224.8
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete