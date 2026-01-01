FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-546.0Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Auch Klebebandrückstände sowie starke Öl- und Rußverschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
280 x 240 x 430
Gewicht (kg)
21.3
pH-Wert
13
Gebindegröße (l)
20
Verpackungseinheit (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
22.3
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete