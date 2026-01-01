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    FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform | Kärcher

    Kärcher FloorPro Professional detergent bottle with green cap, featuring an indoor hallway image on the label.

    FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform

    Artikelnummer: 6.296-053.0

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