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    FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782 | Kärcher

    Kärcher RM 782 floor cleaner container with label detailing product information and usage instructions.

    FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782

    Artikelnummer: 6.295-816.0

    Extra robuste, hochglänzende Polymerbeschichtung mit ausgezeichneter Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit sowie erhöhter Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.
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