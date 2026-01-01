FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-816.0Extra robuste, hochglänzende Polymerbeschichtung mit ausgezeichneter Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit sowie erhöhter Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
2
pH-Wert
7
Gewicht (kg)
5.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
192 x 145 x 248
Produkt
Produktinformationen
Handbuch
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete