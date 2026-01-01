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    FloorPro Wischpflege RM 746 | Kärcher

    Kärcher RM 746 floor cleaner in a green 5-litre container with a label showing product details and a hallway image.

    FloorPro Wischpflege RM 746

    Artikelnummer: 6.295-156.0

    Neutrale, lösungsmittelfreie Wischpflege auf Seifenbasis. Erzeugt einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden Pflegefilm, der sehr einfach auf strahlenden Hochglanz aufpolierbar ist.