FloorPro Wischpflege RM 746 | Kärcher

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Artikelnummer: 6.295-156.0Neutrale, lösungsmittelfreie Wischpflege auf Seifenbasis. Erzeugt einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden Pflegefilm, der sehr einfach auf strahlenden Hochglanz aufpolierbar ist.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht (kg)
10.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
230 x 188 x 307
Produkt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete