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    Hochdruckreiniger HD 10/21-4 SX Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel and spray gun, grey and yellow design, mounted on wheels.

    Hochdruckreiniger

    HD 10/21-4 SX Plus

    Artikelnummer: 1.286-926.0