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    Hochdruckreiniger HD 13/18-4 S Plus | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, yellow accents, and wheels for mobility.

    Hochdruckreiniger

    HD 13/18-4 S Plus

    Artikelnummer: 1.286-932.0