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    Hochdruckreiniger HD 5/13 C Plus + FR Classic | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with hose reel, grey and yellow, upright on wheels, handle extended.

    Hochdruckreiniger

    HD 5/13 C Plus + FR Classic

    Artikelnummer: 1.520-922.0