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    Hochdruckreiniger HD 7/15 G | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with a robust frame, large wheels, and a mounted engine, designed for professional use.

    Hochdruckreiniger

    HD 7/15 G

    Artikelnummer: 1.810-250.0