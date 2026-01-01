Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Hochdruckreiniger HD 7/17 M Cage | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey frame, yellow accents, and large wheels for mobility.

    Hochdruckreiniger

    HD 7/17 M Cage

    Artikelnummer: 1.151-960.0