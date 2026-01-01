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    Hochdruckreiniger HD 7/17 M Portable | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner with yellow control knob, mounted on a metal frame.

    Hochdruckreiniger

    HD 7/17 M Portable

    Artikelnummer: 1.151-951.0