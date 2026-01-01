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    Hochdruckreiniger HD 8/18-4 M Cage | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, yellow accents, and wheels for mobility.

    Hochdruckreiniger

    HD 8/18-4 M Cage

    Artikelnummer: 1.524-981.0