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    HD-Kugelhahn, Edelstahl, G1/2" | Kärcher

    Metal ball valve with a long handle, featuring hexagonal connectors on both ends, isolated on a white background.

    HD-Kugelhahn, Edelstahl, G1/2"

    Artikelnummer: 6.413-500.0

    Hochdruck-Kugelhahn aus Edelstahl. Nennweite DN 13, Nenndruck PN 400 für Temperaturbereich bis 100 °C. Anschluss G1/2"-Innengewinde.