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    Hochdruckreiniger HDS 12/14-4 St Gas | Kärcher

    Kärcher professional grey cleaning machine with control panel, cylindrical component, and exhaust vent on top.

    Hochdruckreiniger

    HDS 12/14-4 St Gas

    Artikelnummer: 1.251-901.0