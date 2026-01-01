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    Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 SX | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner with wheels and handle, featuring a lance holder on the side.

    Hochdruckreiniger

    HDS 12/18-4 SX

    Artikelnummer: 1.071-925.0