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    Hochdruckreiniger HDS 5/13 U | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey body, yellow dial, and handle, standing on wheels.

    Hochdruckreiniger

    HDS 5/13 U

    Artikelnummer: 1.064-908.0