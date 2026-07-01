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    Hochdruckreiniger HDS 6/14 C | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body, yellow control dial, and black wheels.

    Hochdruckreiniger

    HDS 6/14 C

    Artikelnummer: 1.169-900.0