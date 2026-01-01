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    Hochdruckreiniger HDS 6/14 CX | Kärcher

    Kärcher industrial steam cleaner with grey body, yellow controls, and wheels for mobility.

    Hochdruckreiniger

    HDS 6/14 CX

    Artikelnummer: 1.169-905.0