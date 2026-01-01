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    Hochdruckreiniger HDS 9/17-4 C Classic | Kärcher

    Kärcher professional high-pressure cleaner with grey body, black wheels, and control panel featuring a dial and gauge.

    Hochdruckreiniger

    HDS 9/17-4 C Classic

    Artikelnummer: 1.174-905.0