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    Hochdruckreiniger HDS 9/20-4 M | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner with control panel and wheels, featuring a handle on top for easy manoeuvrability.

    Hochdruckreiniger

    HDS 9/20-4 M

    Artikelnummer: 1.071-941.0