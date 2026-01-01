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    Hochdruckreiniger HDS 9/20-4 MXA | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner with wheels and hose reel, featuring control panel and Kärcher logo on the side.

    Hochdruckreiniger

    HDS 9/20-4 MXA

    Artikelnummer: 1.071-940.0