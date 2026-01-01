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    HEPA-13-Filter LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner filter with white pleated surface, oval shape, and plastic casing.

    HEPA-13-Filter LVS 1/1 Bp und LVS 1/2 Bp

    Artikelnummer: 2.885-914.0

    Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.