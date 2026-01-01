HEPA-13-Filter | Kärcher

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Artikelnummer: 6.414-080.0Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
165 x 72 x 55
Anzahl (Stück)
1
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1