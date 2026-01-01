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    HEPA-13-Filter | Kärcher

    Black rectangular Kärcher filter with a grid pattern on top, resting on a white surface.

    HEPA-13-Filter

    Artikelnummer: 6.414-080.0

    Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.