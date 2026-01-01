HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp | Kärcher

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Artikelnummer: 2.889-424.0Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.
Anzahl (Stück)
1
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2