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    Heißwassererzeuger HG 43 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with grey frame, yellow dial, and wheels, featuring a hose and spray gun attachment.

    Heißwassererzeuger

    HG 43

    Artikelnummer: 1.030-500.0