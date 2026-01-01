Hochdruckkugelhahn | Kärcher

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Artikelnummer: 6.412-067.0
Material
Stahl, verzinkt
Oberfläche
nickelbeschichtet
Durchmesser (cm)
20
Max. Druck (bar)
315
Gewinde
IG
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.6