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    Hochdruckkugelhahn | Kärcher

    Metal ball valve with a long handle, featuring hexagonal connectors on both ends, isolated on a white background.

    Hochdruckkugelhahn

    Artikelnummer: 6.412-068.0

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