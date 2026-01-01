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    Geräteträger Holder C 55 SC | Kärcher

    Kärcher utility vehicle with enclosed cab, large tyres, and rear cargo bed, designed for outdoor use.

    Geräteträger

    Holder C 55 SC

    Artikelnummer: 8.331-171.0