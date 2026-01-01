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    Akkusauger HV 1/1 Bp Cs | Kärcher

    Kärcher handheld blower in grey with black nozzle and yellow accents, labelled "Professional."

    Akkusauger

    HV 1/1 Bp Cs

    Artikelnummer: 1.394-222.0