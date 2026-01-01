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    Entstaubungsanlage ID 50/40 Afc | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner on wheels, grey cylindrical design with control panel and hoses.

    Entstaubungsanlage

    ID 50/40 Afc

    Artikelnummer: 9.986-460.0