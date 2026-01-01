Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Entstaubungsanlage ID 90/30 Afc Z22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical body, mounted on wheels, featuring a hose and control panel.

    Entstaubungsanlage

    ID 90/30 Afc Z22

    Artikelnummer: 9.987-920.0