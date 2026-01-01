Inno Foam Set mit RM-Injektor | Kärcher

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Artikelnummer: 2.640-151.0HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc., RM-HD-Injektor mit präzisem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.3