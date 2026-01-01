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    Industriesauger IVC 60/30 Ap M Z22 | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with black and silver body, large wheels, and control panel on top.

    Industriesauger

    IVC 60/30 Ap M Z22

    Artikelnummer: 1.576-106.0