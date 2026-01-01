Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Industriesauger IVR 100/75-Pp Sc | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a cylindrical body, mounted on wheels, featuring a hose and handles.

    Industriesauger

    IVR 100/75-Pp Sc

    Artikelnummer: 9.978-764.0