Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Scheuersaugmaschine K-Mop 46 Bp | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, yellow accents, and red brushes, standing upright on a white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2026
    Reddot Design Award 2026

    Scheuersaugmaschine

    K-Mop 46 Bp

    Artikelnummer: 1.783-484.0

    • Kompakt und extrem wendig. Je 4 l Schmutz- und Frischwasser, 46 cm Arbeitsbreite
    • Ladegerät und Akku nicht im Lieferumfang inbegriffen, max. 1840 m²/h
    • Rote Scheibenbürsten, Aluminium-Saugbalken gebogen
    Angebot anfordern