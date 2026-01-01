Scheuersaugmaschine K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75 | Kärcher

Der K-Mop 46 ist die perfekte Lösung für Profis, die keine Kompromisse bei Ergonomie, Langlebigkeit und Leistung eingehen wollen. Seine extrem robuste Bauweise kombiniert mit leichtgängigem Handling meistert jede Herausforderung – von engen Bereichen bis zu großen Flächen. Die hohe Wendigkeit und die Arbeitsbreite von 46 Zentimetern sorgen für maximale Effizienz. Dank der starken Absaugung sind Böden sofort trocken und sicher begehbar. Die intuitive Bedienung erfordert kaum Einarbeitung und ermöglicht den direkten, fachgerechten Einsatz. Die gemeinsam mit Experten entwickelte Ergonomie garantiert rückenschonendes und kraftsparendes Arbeiten. Mit je 4 Litern Frisch- und Schmutzwassertank überzeugt der K-Mop 46 durch Ausdauer und Nachhaltigkeit: Ein Rezyklatanteil von 28 Prozent, der eco!Mode und niedrige Verbrauchswerte schonen wertvolle Ressourcen. Als Teil des Kärcher Systems integriert sich das Gerät nahtlos in die Battery Power+-Plattform und das Kärcher Equipment Management. Übernehmen Sie die Kontrolle – mit dem K-Mop 46, Ihrem verlässlichen Partner für professionelle Reinigung.

Einfachstes Handling Angenehmer Vortrieb über gegenläufige Bürsten. Randnahes Reinigen durch Abweisrollen ohne Beschädigung des Inventars. 360°-Reinigen durch Neigung der Deichsel in alle Richtungen. Intuitivste Bedienung Sprachfreies HMI zur Einstellung der wichtigsten Funktionen. Bekanntes Kärcher Colour Coding (gelbe Bedienelemente). Geringer Schulungsaufwand durch intuitives Design. Ergonomie In Zusammenarbeit mit Ergonomieexperten entwickelt. Höhenverstellbarer Griff zur perfekten Einstellung bei jeder Körpergröße. Abnehmendes Handgewicht im Betrieb durch durchdachte Anordnung der Komponenten. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 28 % recyceltem Kunststoff¹⁾. Beste Reinigungsergebnisse 4-l-Frisch- und Schmutzwassertank für angemessene Reichweite. Effiziente Reinigung kleinster, stark überstellter Bereiche ebenso wie großer Flächen. 2-stufiges intensives Reinigen durch anhebbaren Saugbalken. Perfekte Absaugung Linatex® Sauglippen im Standardlieferumfang. Höhenverstellbarer, moderner Aluminium-Saugbalken. Trockene Böden auch auf stark strukturierten Hartbodenbelägen. Konnektivität Optional erhältliches Plug-in-Connect-Konnektivitätsmodul. Erfassung der tatsächlichen Arbeitszeit sowie des Standorts. Echtzeitdarstellung der Daten im Kärcher Equipment Management-Portal. Akkuplattform 36 V Battery Power+-Wechselakkus. Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Wasser. Der Li-Ion-Akku garantiert konstante Leistung und verhindert Selbstentladung und Memory-Effekt.