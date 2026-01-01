K!Control für SB-Waschanlagen mit Kreditkartenterminal | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-567.0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
17.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
500 x 380 x 280
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete