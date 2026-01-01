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    K!Control für SB-Waschanlagen mit Kreditkartenterminal | Kärcher

    Tall, sleek Kärcher parking system terminal with a digital display and card reader, featuring a yellow stripe on the side.

    K!Control für SB-Waschanlagen mit Kreditkartenterminal

    Artikelnummer: 2.644-567.0

    • Modernes Start- und Bezahlsystem mit Kreditkartenterminal
    • Bedienpanel mit 7"-Display, Drehknopf und Echtzeitansicht von Zeit und Guthaben
    • Kreditkartenterminal
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