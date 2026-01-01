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    K!Control für SB-Waschanlagen mit Kreditkartenterminal und elektronischem Münzprüfer | Kärcher

    Kärcher payment station, a tall, rectangular unit in grey and black with yellow accents. Features a digital display, yellow button, and multiple service slots, on a white background.

    K!Control für SB-Waschanlagen mit Kreditkartenterminal und elektronischem Münzprüfer

    Artikelnummer: 2.644-541.0

    • Modernes Start- und Bezahlsystem mit Münzprüfer und Kreditkartenterminal
    • Bedienpanel mit 7"-Display, Drehknopf und Echtzeitansicht von Zeit und Guthaben
    • Kreditkartenterminal, elektronischer Münzprüfer
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