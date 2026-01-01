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    Kehrsaugmaschine KM 105/180 R Bp Pack Classic | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, seat, and brush attachment, featuring a grey and black design.

    Kehrsaugmaschine

    KM 105/180 R Bp Pack Classic

    Artikelnummer: 1.186-051.0