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    Kehrsaugmaschine KM 125/130 Bp + KSSB | Kärcher

    Kärcher ride-on floor sweeper with grey body, yellow brushes, and steering wheel, designed for professional cleaning.

    Kehrsaugmaschine

    KM 125/130 Bp + KSSB

    Artikelnummer: 0.300-234.0