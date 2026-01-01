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    Kehrsaugmaschine KM 125/130 Bp+2SB+KSSB | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with dual yellow brushes, grey body, steering wheel, and orange warning light on top.

    Kehrsaugmaschine

    KM 125/130 Bp+2SB+KSSB

    Artikelnummer: 0.300-235.0